Coronavirus: AMLO señala que ninguna empresa privada ha solicitado permiso para importar vacuna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que hasta el momento ninguna empresa privada mexicana ha solicitado algún permiso para importar y comercializar alguna de las vacunas para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19.

AMLO señaló que "hay mucha especulación, conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar la vacunas o no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo el trámite para comprar vacunas".

En su conferencia de prensa "mañanera", AMLO señaló que se opondría a esta importación solo si las vacunas que ya se tienen contratadas por su Gobierno se les entregara a estas empresas y lo denunciaría.

"Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso si no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso".

En Palacio nacional, López Obrador señaló que hay todo un debate sobre este tema, el cual considero que es legítimo "que todo esto se analice para que no siga imperando el cuánto tienes, cuántos vales y Poderoso Caballero es Don Dinero, son otras cosas".

"No todo se compra con el dinero", agregó.

El Gobierno mexicano prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero, cuando según sus cálculos se habrán recibido 1.4 millones de dosis de Pfizer en cargamentos semanales.

Una vez vacunados, México quiere inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma gratuita y gradual, según edades y enfermedades crónicas.

Para ello, ha precomprado 34.4 millones de vacunas a la estadounidense Pfizer, así como 77.4 millones a la británica AstraZeneca y 35 millones a la china CanSino, si bien estas dos todavía no han sido autorizadas para su uso en México.

