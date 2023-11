Convoca senador de Morena a sancionar a Zaldívar por renuncia

El senador de Morena por la Ciudad de México, Alejandro Rojas, hizo un llamado a sancionar al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, por su renuncia en días pasados para incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena.

Acusó al ex ministro que no debió renunciar al cargo en la SCJN porque no argumentó una causa grave que motivara su renuncia.

“Porque no solamente violó el artículo 98 que no era una causa grave que ameritara esta renuncia y segundo también siendo todavía ministro de la SCJN, aceptó un cargo o un encargo dentro de Morena, con la candidata presidencial de nuestro partido, violó el artículo 101 constitucional que señala que en ningún caso, un ministro, magistrado o juez debe aceptar algún encargo por ningún motivo”.

El senador morenista consideró que al ex ministro Arturo Zaldívar se le debe sancionar y retirar sus prestaciones y beneficios que obtuvo mientras estuvo en el cargo.

“Se debió retirar, se le debe sancionar como dice también la Carta Magna retirándole sus prestaciones, beneficios y hasta la pensión millonaria que tiene el ministro y obviamente violó la imparcialidad que debe tener un togado”.

Alejandro Rojas hará un exhorto para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancione al ex ministro.

“Tiene que tener una sanción ejemplar porque eso pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, además, esta renuncia esconde un objetivo político que está muy lejano a la justicia y la Constitución que es el encargo que tiene ahora que es adoptar una reforma al Poder Judicial de la Federación para que pierda su autonomía constitucional”.

El legislador advirtió que desde Morena se busca desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para instaurar un tribunal de ministras y ministros partidistas, lo cual, afirmó, atentaría contra la Constitución y la división de poderes en México.

Rojas recordó que tampoco hay opción de que los ministros, tras dejar su cargo en la SCJN, no pueden ocupar alguna posición en partidos políticos.

Dijo no tener preocupación por posibles críticas o cuestionamientos por parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República o, incluso, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me preocupa más defender a la Constitución porque cuando asumimos el cargo, juramos cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, no violarla, no pisotearla, no utilizarla como un trapo para limpiar las inconstitucionalidades e ilegalidades, mucho menos para trapear el piso con ella”.

