Después de que los partidos políticos, con argucias, se adelantaron a los tiempos legales al dar conocer a sus aspirantes a la candidatura presidencial, ayer arrancaron oficialmente las precampañas presidenciales para 2024 por lo que la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Samuel García dieron el banderazo a sus giras electorales en el país.

Para esta etapa, que sirve para que los aspirantes inicien su periodo de exposición ante los ciudadanos y los militantes de sus partidos, la autoridad electoral mexicana tiene un calendario oficial de 60 días, que inician este 20 de noviembre y concluyen el 18 de enero de 2024.

La contienda electoral para la Presidencia de la República se estará disputando por primera vez con dos mujeres a la cabeza y con las alianzas que reúnen a prácticamente todos los partidos políticos en dos opciones electorales; no obstante, Samuel García, gobernador con licencia del Estado de Nuevo León y precandidato único a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, como tercero en discordia.

Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se registró el domingo como precandidata única a la Presidencia de México por Morena y sus aliados, como son el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que integran la coalición “Sigamos haciendo historia”.

Mientras que Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional, fue registrada como precandidata del Frente Amplio por México, que integra la alianza de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aunque este último amagó con romper la alianza para candidaturas federales y sólo apoyar a Gálvez.

Para el inicio de los comisios electorales, la primera en entrar en acción, en los primeros minutos de ayer, fue Gálvez, quien arrancó su precampaña con la “Marcha de la Esperanza” en la que participaron habitantes del municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero; por su parte, Sheinbaum arrancó desde Boca del Río, Veracruz, donde dijo que ella dará continuidad a la Cuarta Transformación programa político y de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena; mientras que García, arrancó su precampaña por la tarde en la plaza de los Tres Museos en la ciudad de Monterrey.

Conmigo conocerán la competencia: Xóchitl Gálvez

Al inicio de su precampaña rumbo a las elecciones presidenciales de junio próximo, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó que la contienda esté decidida en favor de Claudia Sheinbaum.

Ante simpatizantes de la alianza PAN-PRI-PRD que se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la candidata presidencial advirtió a Morena que su candidata no es inalcanzable.

“Aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy hecha”, dijo Gálvez.

“Soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida y no obstante que ella (Sheinbaum) tenga de jefe de campaña al Presidente de la República, y no obstante que todos los días pague millones de pesos en bots para agredirme y atacarme, conmigo van a saber lo que es la competencia”, advirtió.

A metros de la frontera con Estados Unidos, Gálvez declaró que con el triunfo de Javier Milei en Argentina, el oficialismo en México va a temblar, al destacar que de las últimas 16 elecciones presidenciales en América, 15 las ha ganado la oposición. “Así es que el oficialismo va a empezar a temblar también aquí en México, porque también aquí habrá una gran participación y ojalá tengan la vocación democrática que tuvo en Argentina”.

Durante la tarde de ayer, en distintos puntos de Jalisco, se realizó una pega de calcas en favor de la candidata.

“Se acabó el calladita te ves más bonita”: Sheinbaum

Al arrancar su gira como precandidata presidencial en Veracruz, Claudia Sheinbaum aseguró que es tiempo de mujeres transformadoras y humanistas, y que se acabó el “calladita te ves más bonita” y lanzó su primer spot en el que destaca que México “está renaciendo” y llamó a no reconciliarse con la corrupción y privilegios.

Sheinbaum recordó algunos de sus sueños para la continuidad de la 4T, y dijo que va a recuperar los trenes de pasajeros, el tren México-Veracruz, Puebla-Veracruz, Veracruz- Coatzacoalcos y que este último se conectará con el Tren Maya.

Arropada por la militancia de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecologista de México, la ex mandataria capitalina dijo que no le fallará al pueblo de México y Veracruz, y que en el 2024 sólo habrá dos opciones, si se regresa al pasado de corrupción y privilegios o si se camina con la Cuarta Transformación.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo pidió a los jóvenes recordar la memoria histórica, pues mencionó a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, quienes le hicieron daño al pueblo.

Respecto a su spot publicitario, tiene una duración de 30 segundos y fue difundido en sus redes sociales con el mensaje, “no queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios, regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia” y afirmó que está orgullosa de ser mexicana.

Samuel García comienza contienda electoral en Monterrey

México merece un presidente regio, echado para adelante, que traiga inversiones, que lleve Tesla a todo el país, expuso el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, al iniciar su precampaña a la Presidencia de la República, como abanderado de Movimiento Ciudadano.

García, también lanzó su primer spot en redes sociales.

“Estoy convencido de que México se merece al candidato en la historia del país más joven jamás electo, porque hoy los millenials y centenials somos el 60% y siempre nos ignoran, nos olvidan, puras propuestas del pasado y es momento que llegue un joven a marcar la agenda del futuro”, expresó.

Al arrancar en la ciudad de Monterrey, afirmó que ya no dedicará ni un minuto de su tiempo a Xóchitl Gálvez, a quien definió como la precandidata “de la vieja política”, porque, dijo, “ya están fritos”, y aseguró que se enfocará en Claudia Sheinbaum.

Además mencionó que “comienza la campaña en la que llevaban seis meses de ilegales, de corruptos, de aburridos, no llenaban ni un estadio y miren aquí cómo hemos llenado la macro plaza, expresó el gobernador, quien estuvo acompañado de Dante Delgado y de Clemente Castañeda.

En el video lanzado ayer, García expresó: “Soy Samuel García, hay quienes dicen que soy un meme, lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León”. Destacó ser el precandidato de nuevas ideas, inversiones y las nuevas formas de hacer política: “Lo nuevo es hacer posible lo imposible”.

Pablo Lemus recorre más de dos mil 500 kilómetros

Con más de dos mil 500 kilómetros recorridos en 15 días de precampaña, Pablo Lemus Navarro, precandidato a la Gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano (MC), cerró hoy su recorrido por la región Costa-Sierra Occidente, con encuentros y reuniones en los municipios Talpa de Allende y Atenguillo.

En Talpa de Allende, el precandidato emecista se reunió con líderes comunitarios, tras realizar una visita a la Virgen de Talpa.

“Lo primero que hicimos entrando (fue) encomendarnos con la Virgen de Talpa para pedirle que nos ayude en esta ruta. Aquí se conoce como La Ruta del Peregrino, pero la de nosotros (es) la ruta de estar transitando por todos los municipios de Jalisco, y qué mejor hacerlo bajo el cobijo de la Virgen de Talpa”, mencionó.

En un ambiente de participación activa, Lemus Navarro destacó la importancia de la colaboración de los jaliscienses para construir un estado más próspero y equitativo.

Rubalcava buscará que ratifiquen a Godoy

Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, anunció que, con la ayuda de diputados que simpatizan con él, va a ratificar la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, tras la traición que sufrió por parte de su ex Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras una entrevista con la conductora Adela Micha, compartió en redes sociales los puntos que quería destacar entre los que mencionó el tema de la fiscalía, en el que aseguró que lo lograría con la ayuda de los diputados que simpatizan con él.

“Tengo claro que Santiago Taboada no tiene la culpa de nada, esto es un gran golpe para el inicio de la precampaña, ante la coyuntura de los inmuebles, ahorita, pelearse con ex compañeros de trabajo”, señaló en su cuenta de “X”.

El ex priista dijo estar muy decepcionado con el PRI pues siempre les entregó resultados, “repito a Alejandro Moreno que lo que me hizo no tiene nombre: te veré sin duda en el senado o en el congreso, deja de fallarle a la gente”, insistió.

Asegura que arrancó camino a la victoria

Clara Brugada arrancó su precampaña como abanderada única de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno, y presumió unidad en el grupo, pues la acompañaron y arroparon los cuatro aspirantes que participaron en el proceso interno para definir a su coordinador estatal.

Durante su mensaje, destacó que inicia su camino hacia la victoria, y destacó que llegan unidos y fuertes, y no como los de enfrente, “en donde hubo una crónica de un dedazo anunciado”.

También, indicó que la derecha no tiene ninguna posibilidad de ganar el proceso, que fortalecerá el trabajo hecho por Claudia Sheinbaum y que construirá en la capital del país el segundo piso de la Cuarta Transformación.

La ex alcaldesa de Iztapalapa se aventuró a dar dos propuestas que haría en caso de ganar la Jefatura de Gobierno, aunque en precampaña no pueda hacerlo, y anunció que crearía un sistema único de cuidados y se construirían utopías por toda la ciudad.

