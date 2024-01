La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre una nueva forma de fraude financiero, el cual se centra en ofrecer préstamos o tarjetas de crédito con requisitos mínimos.

La dependencia detalló que el engaño suele comenzar con mensajes que contienen enlaces, donde se ofrecen las tarjetas de crédito o préstamos de una forma muy sencilla de obtener, sin embargo, la Condusef reiteró que para obtener dichos beneficios financieros, no es de forma fácil.

Además, a las víctimas se les puede solicitar dinero como condición o “requisito” para la entrega de un préstamo, por lo que se recomienda a las personas a desconfiar de presuntas financieras que requieran de cierta cantidad para poder dar un préstamo.

También, una forma de saber si se trata de un fraude o no, es verificar la presencia de la financiera en el sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) antes de cualquier crédito o préstamo, sin embargo, si el nombre de la institución no aparece, puede deberse a que no es una entidad financiera legítima o se está incumpliendo con la normativa.

