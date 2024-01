LFT: Este es el número de faltas que ameritan un despido justificado

Durante la vida diaria surgen complicaciones que pueden impedirnos llegar al trabajo. Las faltas pueden justificarse, pero en aquellas ocasiones en las que esto no sea posible, no asistir en más de una ocasión al trabajo, sin motivos válidos, puede atraer consecuencias importantes.

Al respecto la Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara sobre las especificaciones que deban cumplir tanto los empleadores como los trabajadores en casos que ameriten el término del contrato laboral, ya sea por faltas o una ausencia prolongada del puesto.

Para que no te pase y evites ser despedido debes saber qué dice la regulación en México sobre las faltas no justificadas en el trabajo y el abandono laboral.

¿A partir de cuántas faltas se considera abandono de trabajo?

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece que si un trabajador acumula más de tres faltas en un lapso de 30 días, el empleador puede despedirlo, sin implicar mayor responsabilidad ante la ley. Esto implica que a partir de la cuarta falta, el despido es justificado.

Esto sólo en caso de que el trabajador no avisara previamente de su ausencia o ésta no fuera autorizada por su superior, o bien, que no exista una causa justificada para la falta.

Si un trabajador cuenta con un justificante médico o avisa a su empleador, no hay ninguna razón por la que puedan despedirlo, por lo que es importante informar al patrón de cualquier situación personal que implique el incumplimiento de las obligaciones laborales.

