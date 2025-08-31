Mañana lunes 1 de septiembre, por primera vez en México entrará en funciones un Poder Judicial electo por voto popular tras las elecciones del pasado 1 de junio.

Las personas juzgadoras tomarán protesta en una sesión solemne en el Senado, cuyo evento tendrá una duración de cuatro horas y se llevará a cabo a partir de las 19:30 horas.

El Salón de Sesiones recibirá a senadores, personas juzgadoras electas e invitados especiales. Después de la toma de protesta de los ministros, las demás personas juzgadoras continuarán por grupos:

19:30 horas:

(9) Ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(2) Magistrada y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(15) Magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(5) Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

20:00 horas:

(130) Magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos.

20:30 horas:

(130) Magistradas y magistrados del Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuitos.

21:00 horas:

(129) Magistradas y magistrados del Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Circuitos.

21:30 horas:

(75) Magistradas y magistrados del Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos.

22:00 horas:

(130) Juezas y jueces del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Circuitos.

22:30 horas:

(125) Juezas y jueces del Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Circuitos.

23:00 horas:

(131) Juezas y jueces del Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos.

Los eventos en la Corte, así como en las instalaciones del Senado, serán transmitidos a través de las plataformas digitales de la SCJN y la Cámara Alta:

Canal de Youtube de la SCJN.

Canal de Youtube del Senado de México.

MV