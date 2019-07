Con antirretrovirales de acción directa, buscan erradicar Hepatitis C

La Secretaría de Salud invertirá mil 50 millones de pesos en la compra de antirretrovirales de acción directa para atender a pacientes con hepatitis C, de esta manera busca cumplir con su compromiso de erradicar ésta enfermedad del país.

Al presentar la Estrategia de Eliminación Nacional de la Hepatitis C, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que con la adquisición de estos tratamientos innovadores se obtendrá un ahorro de 48 por ciento respecto a los fármacos que se usaban en administraciones pasadas.

"Antes se invertían 750 millones de pesos para 5 mil gentes, ahora serán mil 50 millones pero se tratará a todo el que esté enfermo, de entrada sabemos que hay 13 mil 500 diagnosticados. Al ser un medicamento de patente, logramos una mejor negociación con la industria y el ahorro será de 48 por ciento".

Los medicamentos antivirales de acción directa que se utilizarán para tratar la #Hepatitis C tienen una tasa de curación del 98%, sin importar ni el genotipo del virus ni el estado o avance en el que se encuentre la enfermedad. pic.twitter.com/IzwLj463LU — SALUD México (@SSalud_mx) July 30, 2019

La funcionaria detalló que el tratamiento de hepatitis tenía un costo de 148 mil pesos por paciente y con la negociación éste quedo en 78 mil pesos por persona, comentó que además se consiguieron servicios adicionales como diagnósticos de carga viral al inicio y después de cada tratamiento, 750 mil pruebas de detección y medicamento de rescate gratuito en caso de que el antirretroviral no funcione en un paciente.

Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud explicó que aunque este año comenzará a implementarse la Estrategia, no significa que todos los pacientes con hepatitis C recibirán el tratamiento innovador.

"La población no debe pensar que mañana ya estará el medicamento en las unidades de salir, se requiere un proceso de implantación, sí este año quedará establecida la Estrategia de eliminación de Hepatitis C, pero no quiere decir que toda persona va a ser tratada, es importante decirlo claro", dijo.

Detalló que en una primera fase, el medicamento antirretroviral se distribuirá en los 750 Capacits que coordina el Censida, puesto que son centros que tienen la organización necesaria para iniciar con la prescripción y después se entregarán a los 310 Centros de Atención Primaria de Adicciones (Capa).

En una segunda fase, la SSa enviará los fármacos a las prisiones federales y estatales, "esto no será de manera rápida, hay que entrenar y afinar los detalles", después se identificarán subpoblaciones como los pacientes que requieren hemodiálisis, los que viven con VIH, las personas que usan drogas inyectables y aquellos que tengan antecedentes de transfusiones o procedimientos quirúrgicos realizados antes de los años 90.

"Se eligen estas personas porque antes de esa fecha el virus de hepatitis C no se conocía y no existía un protocolo de tamizaje de productos sanguíneos en México, sin embargo, una vez que el virus se conoció, desde 1991 existen estándares de tamizaje contra esta enfermedad".

David Kershenobich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) resaltó que los nuevos antirretrovirales curan la enfermedad sin efectos secundarios. "El medicamento tiene una tasa de respuesta de 98 por ciento sin efectos secundarios. Podemos pensar en la eliminación de la hepatitis, el paciente tomará el tratamiento por un periodo corto, de 12 semanas, una tableta al día y se curará", mencionó.

José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General celebró la adquisición del nuevo esquema de antirretrovirales y adelantó que se integrará en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. "La instrucción es tener el mejor medicamento".

OB