Comunidad gay solicita a candidatos posturas claras en sus propuestas

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ solicitó a los candidatos de todos los niveles de gobierno a definir sus posturas respecto a las demandas que esta comunidad tiene para atender sus problemas y necesidades.

"El tema es ver posturas, es importante que los candidatos y candidatas desplieguen banderas, desplieguen posturas, que sean claros, que le entren de lleno a la discusión y al debate", declaró Beatriz Quesadas, vocera de la coalición.

"Se les pide claridad a los candidatos y candidatas para saber cuáles son sus posturas"

Para presentar sus peticiones, organizaciones civiles, colectivos y activistas Lésbico, Gay, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI) elaboraron una agenda política con propuestas para que los candidatos las incluyan en sus plataformas electorales.

Algunos de los temas "que recupera la agenda no tienen que ver con las ideas nada más, sino que tienen una materialización bien concreta y un efecto en nosotros, la diferencia es de vida o muerte, acceder o no a un derecho puede ser de vida o muerte, en términos de salud, de justicia, de no discriminación", explicó.

La coalición consideró que las elecciones son momento para definirse; por ello, mientras más claro hablen los candidatos, los ciudadanos podrán elegir de una manera más informada, tomando en cuenta que quienes resulten electos representarán sus intereses de mejor manera.

"Si los candidatos y candidatas no son lo suficientemente claros sobre sus posturas habrá que preguntarse qué están entendiendo cuando hablan de derechos, de igualdad y de respetar la Constitución y de respetar los principios que emanan de ella", manifestó.

Es por ello la petición de que los aspirantes a cargos de elección popular expongan sus compromisos concretos con las agendas de las organizaciones civiles y grupos vulnerables, así como con los temas pendientes en materia legislativa y de políticas públicas, apuntó la vocera.

Quesadas indicó que la disposición de los candidatos a escuchar y comprometerse determinará si son o no receptores del voto de las poblaciones LGBTTTI.

"Suena muy bonito el discurso, pero queremos saber cuáles son las acciones concretas; en este sentido, como coalición, necesitamos respuestas más específicas", comentó.

Expresó que uno de los objetivos de la coalición es la permanencia más allá del proceso electoral, por lo que trabajarán por atender sus necesidades y defender sus derechos.

"Lo urgente, lo que tenemos a la vista y que tenemos que tomar conciencia, es que está la cuestión electoral; sin embargo, vamos a seguir con la lucha de nuestros derechos con quien se quede y como se queden e independientemente del partido que se quede", señaló.

OA