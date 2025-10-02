Jueves, 02 de Octubre 2025

¿LLOVERÁ esta noche en GDL?, pronóstico del clima para hoy, 2 de octubre

Para este jueves 2 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 2 de octubre se prevé temperaturas máximas de 22 grados Celsius por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ M. Petrucci/ UNSPLASH/ O. Rana/ UNSPLASH/ V. Muller

El día de hoy, jueves 2 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), continuarán las lluvias en el Pacífico, principalmente en el sur y parte del occidente, lo cual provocará ingreso de humedad que, al combinarse con la zona de baja presión que se mantiene bajo vigilancia frente a las costas del sur de México, presenta potencial de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Por otro lado, en Jalisco también se esperan lluvias en algunos sectores del estado, restringiéndose hacia el sur y hacia el oeste del mismo; asimismo, el resto del estado tendrá cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén temperaturas máximas entre 27 y 30 grados Celsius y temperaturas mínimas entre 17 y 20 grados Celsius. Las condiciones serán similares a las del resto del estado.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 2 de octubre por la noche?

En el área Metropolitana de Guadalajara (AMG) la probabilidad de lluvia es baja, sin embargo, no se descarta algunas lluvias dispersas en algunas zonas de la ciudad, de acuerdo al informe climatológico del IAM.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos despejados, y nubes y claros.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este jueves 2 de octubre. Con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 22 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 2 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
20:00  22 grados Celsius Cielo despejado
21:00  21 grados Celsius Nubes y claros
22:00  20 grados Celsius Nubes y claros
23:00  19 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

