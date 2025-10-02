El día de hoy, jueves 2 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), continuarán las lluvias en el Pacífico, principalmente en el sur y parte del occidente, lo cual provocará ingreso de humedad que, al combinarse con la zona de baja presión que se mantiene bajo vigilancia frente a las costas del sur de México, presenta potencial de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Por otro lado, en Jalisco también se esperan lluvias en algunos sectores del estado, restringiéndose hacia el sur y hacia el oeste del mismo; asimismo, el resto del estado tendrá cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén temperaturas máximas entre 27 y 30 grados Celsius y temperaturas mínimas entre 17 y 20 grados Celsius. Las condiciones serán similares a las del resto del estado.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 2 de octubre por la noche?

En el área Metropolitana de Guadalajara (AMG) la probabilidad de lluvia es baja, sin embargo, no se descarta algunas lluvias dispersas en algunas zonas de la ciudad, de acuerdo al informe climatológico del IAM.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos despejados, y nubes y claros.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este jueves 2 de octubre. Con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 22 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 2 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 20:00 22 grados Celsius Cielo despejado 21:00 21 grados Celsius Nubes y claros 22:00 20 grados Celsius Nubes y claros 23:00 19 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

