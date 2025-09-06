MTU entrará en vigor en octubre; así protegerá tus transferencias

El próximo miércoles 1 de octubre, entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en todas las trasnferencias bancarias de cuentas de México. Esta medida impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pretende reforzar la seguridad de las operaciones financieras de los cuentahabientes.

¿De qué se trata el MTU?

El MTU establece un monto máximo que una persona puede transferir diariamente a través de servicios de internet, telefónica o móvil. El objetivo es prevenir fraudes y tener la posibilidad de responder rápidamente ante alguna anomalía por transacciones no reconocidas.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cada cuentahbiente deberá definir su MTU, bien sea a través de una consulta en sucursal bancaria o a través de medios electrónicos.

Sin embargo, si el usuario no establece una cifra para el MTU, el banco que preste el servicio establecerá un monto estimado que funja como tal de manera que todas las cuentas estén protegidas.

Los usuarios tendrán hasta julio del 2026 para elegir la cifra que defina su MTU.

¿Cómo protegerá el MTU las transacciones?

En caso de que se presente una operación no reconocida el usuario podrá presentar una reclamación que debería ser abonada por la institución en la que se le presente el servicio en un plazo máximo de 48 horas.

