Recientemente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria a la población mexicana para evitar el consumo del helado Soft Serve On The Go debido a que contienen una bacteria que es dañina para la salud.

Esta nieve producida por la empresa estadounidense Real Kosher Ice Cream contiene un hongo llamado Listeria monocytogenes, en el país vecino fue retirado este producto de manera voluntaria, sin embargo algunos de ellos fueron distribuidos en México.

¿Qué provoca la bacteria Listeria monocytogenes?

Esta bacteria provoca una infección que lleva el mismo nombre, listeria, la cual causa síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

En su comunicado, Cofepris invita a la ciudadanía a “solicitar atención médica a la brevedad" en caso de presentar alguno de los síntomas mencionados tras el consumo de este producto.

Por su parte la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer los sabores de Soft Serve On The Go contaminados, a continuación te presentamos la lista:

ESPECIAL/Cofepris

Asimismo, la FDA recomendó que no se compren ni se consuman productos de la marca Soft Serve On The Go, 8 oz cups, de los sabores antes señalados por el riesgo que representan a la salud y Cofepris exhortó a la población a realizar la denuncia sanitaria correspondiente a través del teléfono 800 033 5050 o en gob.mx/cofepris en caso de contar con información sobre la venta de este helado en las tiendas distribuidoras.

YC