El pan dulce es uno de los alimentos predilectos entre todos los mexicanos. No hay mejor mañana, tarde o noche que aquella donde un pan acompaña la merienda. No obstante, el pan dulce no se caracteriza por ser un alimento saludable, sobre todo cuando su consumo es en exceso, pese a esto, es bueno saber que no todo es blanco ni negro y que pueden incorporarse a la dieta de manera sana.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer cuál es uno de los mejores panes dulces que todos pueden consumir. Para determinar cuál es el mejor pan dulce, la Profeco consistió en analizar 25 marcas de pan dulce o pastelitos a través de puebas, como revisión de etiquetas, contenido de grasa, proteínas, azúcares, aporte calórico, calidad sanitaria y contenido neto.

¿Cuál es el mejor pan dulce, según la Profeco?

En la Revista del Consumidor publicada el pasado febrero del 2022, el organismo detalló que es Marinela Gansito el mejor pan dulce. Éste, a diferencia de otros, no presenta irregularidades y además cumple con lo que se marca en el etiquetado. Hasta el momento no se han hecho nuevas pruebas de pan dulce, por lo que hasta la fecha, podemos tomar la recomendación que la Profeco extendió el pasado año.

La Profeco expone que el producto cumple la calidad sanitaria, la información de la etiqueta y el peso. Asimismo, el tipo de azúcares añadidos es azúcar, jarabe de maíz de altra fructosa, azúcar invertido, glucosa, maltosa y jugo concentrado de manzana.

Ahora bien, el hecho de que la Profeco haya catalogado al Gansito como el mejor pan dulce, no signfica que haya que consumirlo todo el tiempo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de azúcar que debe consumir un se rhumano depende de factores como el sexo, la edad y el nivel de actividad física.

En adultos, se recomienda que la cantidad consumida no exceda los 25 gramos de azúcar al día; mientras que en niños, no más de 12 gramos de azúicar añadido al día.

Por si te lo preguntas: el peor pan dulce que la Profeco encontró fue el Cinnamon Roll de Hostess. Éste resultó ser el más perjudicial para la salud, pues tiene 29.9 gramos de azúcar por pieza, cantidad excedente lo recomendable para la salud.