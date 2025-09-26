Ángela Aguilar es señalada de haber buscado "embrujar" a Cazzu

El conductor de espectáculos Javier Ceriani generó gran revuelo en redes sociales al compartir durante la transmisión de su programa en YouTube el 25 de septiembre de 2025, “en exclusiva” información sobre un supuesto conflicto espiritual entre los círculos cercanos de Christian Nodal y Cazzu.

De acuerdo con su relato, la cantante Ángela Aguilar y su madre, Aneliz, habrían buscado la ayuda de una mujer a la que describió como:

“una bruja chamana… llamada Melanie… una bruja de los indios nativos norteamericanos que vive en el medio del país, muy cerca de donde está Aneliz y Ángela, en Houston, Magnolia”.

La versión sobre Ángela y Aneliz

En el video, Ceriani señaló que madre e hija acudieron con dicha chamana para supuestamente lanzar energías negativas hacia Argentina:

“Ángela y Aneliz están yendo a lo de la chamana… a tirarle todas las flechas embrujadas habidas y por haber al sur en Buenos Aires, Argentina”.

Incluso bromeó con el escenario, remarcando la cercanía de esa persona con ellas:

“Aquí va la bomba, mamita… Esta bruja chamana… vive en el centro del país, muy cerca donde está Aneliz y Ángela, en Houston, Magnolia… coincidencia o no”.

La supuesta respuesta de Cazzu

Según lo narrado por Ceriani, la artista argentina no se habría quedado de brazos cruzados. En su versión, Cazzu optó por protegerse mediante rituales: “Cazzu se fue a Jujuy, a las montañas… donde habitan otros chamanes indígenas, poderosos también, para protegerse de la chamana nativa de Houston”.

El periodista describió esta situación como una especie de “guerra de chamanes” con tintes cinematográficos: “Estos chamanes jujeños poderosos van a luchar contra las huéspedes de Aneliz y de Ángela, que están tirando desde el centro del país, en Magnolia. ¿Quién de los dos brujos tendrá más poder? ¿El protector brujo de Cazzu o la chamana Melanie…?”.

Hasta ahora, ninguna de las personas mencionadas se ha pronunciado sobre lo expuesto por Ceriani, por lo que el tema permanece únicamente en el terreno de las conjeturas mediáticas.

BB