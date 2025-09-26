Ángela Aguilar es señalada de haber buscado "embrujar" a Cazzu

El conductor de espectáculos Javier Ceriani generó gran revuelo en redes sociales al compartir durante la transmisión de su programa en YouTube el 25 de septiembre de 2025, “en exclusiva” información sobre un supuesto conflicto espiritual entre los círculos cercanos de Christian Nodal y Cazzu.De acuerdo con su relato, la cantante Ángela Aguilar y su madre, Aneliz, habrían buscado la ayuda de una mujer a la que describió como:En el video, Ceriani señaló que madre e hija acudieron con dicha chamana para supuestamente lanzar energías negativas hacia Argentina: Incluso bromeó con el escenario, remarcando la cercanía de esa persona con ellas: Según lo narrado por Ceriani, la artista argentina no se habría quedado de brazos cruzados. En su versión, Cazzu optó por protegerse mediante rituales: “Cazzu se fue a Jujuy, a las montañas… donde habitan otros chamanes indígenas, poderosos también, para protegerse de la chamana nativa de Houston”.El periodista describió esta situación como una especie de “guerra de chamanes” con tintes cinematográficos: “Estos chamanes jujeños poderosos van a luchar contra las huéspedes de Aneliz y de Ángela, que están tirando desde el centro del país, en Magnolia. ¿Quién de los dos brujos tendrá más poder? ¿El protector brujo de Cazzu o la chamana Melanie…?”.Hasta ahora, ninguna de las personas mencionadas se ha pronunciado sobre lo expuesto por Ceriani, por lo que el tema permanece únicamente en el terreno de las conjeturas mediáticas.BB