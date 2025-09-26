Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 26 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

