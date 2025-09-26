Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 26 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta