Viernes, 26 de Septiembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 26 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

