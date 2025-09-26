Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 26 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

