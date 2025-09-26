Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 26 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto