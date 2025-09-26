Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 26 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

