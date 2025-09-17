Miércoles, 17 de Septiembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 17 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

