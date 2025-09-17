Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 17 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

