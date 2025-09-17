Miércoles, 17 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones