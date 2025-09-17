Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos