Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

