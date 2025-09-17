Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 17 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

