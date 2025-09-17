Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 17 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

