Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este miércoles 17 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

