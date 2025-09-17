Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 17 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

