Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 17 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos