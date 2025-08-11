Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 11 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

