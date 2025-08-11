Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este lunes 11 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

