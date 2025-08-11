Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 11 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

