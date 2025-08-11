Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 11 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa