Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este lunes 11 de agosto anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

