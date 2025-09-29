La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se mantiene en 31 el número de personas fallecidas, tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.En su reporte nocturno de este domingo, la dependencia capitalina detalló que 13 personas permanecen hospitalizadas y 40 ya fueron dadas de alta.Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la "abuela heroína" por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV