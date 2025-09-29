La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se mantiene en 31 el número de personas fallecidas, tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En su reporte nocturno de este domingo, la dependencia capitalina detalló que 13 personas permanecen hospitalizadas y 40 ya fueron dadas de alta.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro , quien es recordada como la "abuela heroína" por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.

Aquí la lista completa de las personas fallecidas:

Armando Antillón Chávez 45 años.

Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años.

Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años.

Misael Cano Rodríguez 39 años.

Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años.

Carlos Iván Contreras Salinas 29 años.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años.

Eduardo Noé García Morales.

José Gabriel Hernández Méndez 17 años.

Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años.

Jorge Islas Flores 50 años.

Alia Matías Teodoro 49 años.

Juan Carlos Sánchez Blas 15 años.

Gilberto Aron 47 años.

Jesús Joel Tovar García 40 años.

Edgar Santiago Álvarez 51 años.

Omar Alejandro García Escorsa 28 años.

Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años.

Fernando Soto Munguía 34 años.

Eduardo Romero Armas 30 años.

Norma Chávez Ortega 50 años.

Abril Díaz Castañeda 34 años .

Jaime Javier Becerra Urieta 49 años.

Jovani Martínez Llanos 17 años.

María Salud Jaurrieta Molina 35 años.

Erik Vicente Acevedo Romero 33 años.

Ricardo Corona Hernández 40 años.

Adolfo Madrigal Franco 36 años.

Ali Yahel González Aranda 18 años.

Giovana 21 años.

Oscar Uriel García Rivera 31 años..

