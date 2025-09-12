La tormenta tropical Mario mantiene bajo vigilancia las costas del Pacífico mexicano tras provocar intensas lluvias y oleaje elevado durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno genera precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas que alcanzan los 70 km/h, además de oleaje de hasta 3.5 metros.

A las 15:00 horas, Mario se ubicaba a 100 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 140 km al oeste-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas.

Las autoridades alertaron que las lluvias podrían ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, mientras que los fuertes vientos representan riesgo de caída de árboles y anuncios espectaculares.

El SMN mantiene la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo, Michoacán, e hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones por las condiciones adversas en tierra y mar.

