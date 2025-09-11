Sube a 18 el número de escuelas afectadas por lluvias en Jalisco

En lo que va del temporal de lluvias en Jalisco, 18 escuelas han resultado afectadas, con daños en estructuras, cortos circuitos y saneamiento, confirmó el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. De ellas, dos pertenecen a Tlajomulco, las cuales se sumaron a la lista tras la intensa lluvia que se registró en el municipio el pasado 8 de septiembre.

"Las lluvias de los dos días pasados han incrementado en tres las escuelas afectadas. Estábamos analizando el fondo de los 30 millones para este tipo de casos; está próximo a utilizarse completamente, y justo hoy comentábamos que la próxima semana sesionará el Fideicomiso de Infraestructura Educativa para buscar renovar este fondo y poder atenderlas […]. Una de ellas es la que presenta mayores afectaciones, que tiene que ver con una cuestión de saneamiento, algunos cortos circuitos. Las otras son más bien estructuras, como lonarias", señaló.

En tanto, el funcionario recordó que la escuela primaria ubicada en la colonia Loma Dorada, en Tonalá, y que fue clausurada el 2 de septiembre pasado, forma parte de los planteles que serán intervenidos mediante el Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC). Éste presentaba escurrimientos y daños estructurales en aulas, oficinas y baños. Se estima que la reparación costará 11 millones de pesos, pero el costo podría variar dependiendo los resultados que arrojen los estudios del edificio, advirtió el secretario.

Por su parte, Flores Miramontes comentó que a la fecha hay 32 escuelas que están siendo rehabilitadas con el programa Jalisco con Estrella. En más de la mitad de ellas, los alumnos asisten a clases en un sistema híbrido, es decir, una parte del grupo va en un horario y después el resto. Alrededor de 200 planteles más serán intervenidos en lo que resta del 2025, adelantó.

"Hay en programación más o menos 200 escuelas para terminar el año, y cada una requiere una intervención muy particular. Evidentemente lo que hemos estado haciendo, junto con INFEJAL (Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco) es procurar que la intervención cada vez dure menos meses para que sea lo más breve posible, y cada caso es diferente. Prácticamente nuestro ideal es que estén en presencialidad en unas instalaciones alternas, y eso casi siempre lo conseguimos", finalizó.

YC