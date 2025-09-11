Luego de la inundación que se registró en Adolf Horn durante la tarde noche del pasado 8 de septiembre, el jefe de gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, confirmó que son más de 200 las viviendas que resultaron afectadas, por lo que ya se llevan a cabo las afiliaciones de las familias que sufrieron algún daño para que cuenten con el apoyo del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden).

"El Foeden es nuestra herramienta más clara, tiene suficiencia presupuestal y la instrucción del gobernador Lemus es que no pase un mes donde las familias ya estén recibiendo sus apoyos. Por el momento van más de 200 (viviendas afectadas). Ya se hizo la declaratoria del desastre natural del Ayuntamiento de Tlajomulco; ya pasó al seno del fideicomiso estatal, ya se aprobó. Deben todas las familias de Tlajomulco tener toda la confianza y toda la calma total, porque una vez hecha la declaratoria, mañana, pasado, una semana, si salen más familias dañadas se van integrando al padrón general. No hay un tope", señaló.

El funcionario aseguró que se les entregará un cheque a las familias para subsanar la pérdida de menaje. El apoyo se determinará con un tabulador que medirá el grado de afectación. Afirmó que el Foeden tendrá presupuesto para incrementar los apoyos, de ser necesario, durante todo el año.

En tanto, anotó que en lo que va del temporal de lluvias cinco municipios del estado han emitido declaratorias de emergencia por afectaciones, principalmente en campo y en viviendas. Estos son Ocotlán, Tlajomulco, Tototlán, El Salto y Cihuatlán. El pleno del Ayuntamiento de Ayotlán también evalúa emitir declaratoria para recibir apoyo del fideicomiso estatal.

Por su parte, el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, mencionó que el ayuntamiento mantiene brigadas en Valle Sur, Valle Centro, Valle Norte y la Cabecera municipal, quienes realizan labores de limpieza, obras hidráulicas y mamposteo de la barda perimetral del Arroyo Seco que colapsó.

Además, adelantó que en la próxima junta metropolitana con alcaldes planteará la necesidad de atender el cuerpo de agua que, reconoció, se encuentra sobresaturado, y de planear obras hidráulicas integrales en las zonas de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque por donde corre el arroyo. También considera urgente la construcción de vasos reguladores para desfogar el agua.

MF