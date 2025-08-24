El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia en una zona de baja presión con 80% de probabilidad para desarrollar un ciclón tropical, en el pronostico a 7 días y 60% en el de 48 horas, en la cuenca del océano Pacífico.

La zona de baja presión, está asociada con la onda tropical número 24. Se localiza a 550 kilómetros al soroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 a 24 km/h.

Se pronostica que pueda evolucionar a un ciclón tropical en los próximos días.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 24 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte) y Jalisco (oriente y centro).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

MV