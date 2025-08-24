El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy domingo, que canales de baja presión en el norte y noreste del país, vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, con lluvias puntuales intensas en Durango.

Otros canales de baja presión, aunados al paso de la onda tropical número 25 sobre los estados del sureste y sur del territorio nacional, generarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Jalisco.

Simultáneamente, la onda tropical número 24 asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, se localizarán al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha entidad. Por otra parte, el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste de México, originando chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región; así como lluvias puntuales intensas en el norte y centro de Sinaloa y el norte de Nayarit.

Se espera que todas las lluvias estén acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 24 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte) y Jalisco (oriente y centro).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

*Con información del SMN.

