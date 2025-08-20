De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este miércoles 20 de agosto algunas zonas de la Ribera de Chapala cuentan con probabilidad de lluvia, sobre todo en horas de la tarde y durante la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 20 de agosto de 2025

Ajijic

Este miércoles se espera que en Ajijic predomine una combinación de Sol y nubes, y cuenta con probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Jocotepec arranca la mañana con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que durante la mayor parte del día predomine una combinación de nubes y claros. Es posible que durante la tarde se presente una tormenta con descargas eléctricas:

Hora Probabilidad de lluvia 12:00 30% 17:00 30% 23:00 30%

En cuanto a la temperatura se espera una máxima de 27° C, y una mínima de 18°.

Chapala

En toda la mañana y durante las primeras horas de la tarde se espera una mezcla de Sol y nubes en la zona. La probabilidad de lluvia se concentra en horas de la tarde y la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 30% 23:00 30%

Es posible que algunas de estas precipitaciones vengan acompañadas de descargas eléctricas.

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

En Ocotlán también se espera una combinación de nubes y claros, aunque se esperan momentos prolongados de Sol, especialmente durante la mañana. Existe probabilidad de una tormenta eléctrica nocturna:

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 30% 23:00 40%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 27° C, y la mínima los 16°.

