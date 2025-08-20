La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su opinión sobre la eutanasia y declaró que es un tema polémico.

En su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo llamó a que el tema se abra al debate.

"Es un tema polémico siempre, que en estos casos como en cualquier otro pienso que siempre debe abrirse al debate, que se discuta, no debe de cerrarse esa posibilidad” , dijo la Mandataria.

¿Qué es la eutanasia?

Este término ha significado cosas muy diferentes a través de la historia y hoy mismo las personas lo entienden de formas distintas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Bioética, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, se puede decir que se usa de manera habitual para referirse a una gama muy amplia de acciones que tienen en común el hecho de poner fin a la vida de un ser humano que sufre.

