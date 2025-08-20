Miércoles, 20 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Esto opina Sheinbaum sobre la eutanasia

En su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo llamó a que el tema se abra al debate

Por: El Informador

Sheinbaum dio su posicionamiento sobre la eutanasia. SUN / D. SIMÓN

Sheinbaum dio su posicionamiento sobre la eutanasia. SUN / D. SIMÓN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su opinión sobre la eutanasia y declaró que es un tema polémico.

En su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo llamó a que el tema se abra al debate.

LEE: Estos son los cierres viales en la ZMG por lluvia, según la Policía Vial

"Es un tema polémico siempre, que en estos casos como en cualquier otro pienso que siempre debe abrirse al debate, que se discuta, no debe de cerrarse esa posibilidad”, dijo la Mandataria.

¿Qué es la eutanasia?

Este término ha significado cosas muy diferentes a través de la historia y hoy mismo las personas lo entienden de formas distintas.

Te puede interesar: Lluvias incrementan los niveles de las presas en México

De acuerdo con la Comisión Nacional de Bioética, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, se puede decir que se usa de manera habitual para referirse a una gama muy amplia de acciones que tienen en común el hecho de poner fin a la vida de un ser humano que sufre.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones