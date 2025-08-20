CJNG: Explosión de mina terrestre en Michoacán deja a un oficial del Ejército muerto

Una mina sembrada por el Cártel Nueva Generación explotó al paso de un convoy militar y provocó heridas a un oficial del Ejército Mexicano, quien más tarde perdió la vida en el Hospital de la 43 Zona Militar, en Apatzingán.

Cerca del mediodía del martes, los militares realizaban un operativo de reconocimiento entre el cerro de Los Horcones y la población de La Bocanada, una zona de operación del cártel del "Mencho", cuando ocurrió la explosión de un artefacto de manufactura artesanal, común en los caminos que van de Tepalcatepec a Aguililla.

Para socorrer al oficial, identificado como el sargento segundo de Infantería Galileo Anastacio Cordero, se pidió el apoyo de un helicóptero que lo trasladó a Apatzingán. Sin embargo, las lesiones eran de gravedad y perdió la vida.

Versiones extraoficiales han señalado que la operación que realizaban los uniformados tenía como objetivo la localización y desactivación de minas explosivas.

Apenas el lunes, en la presentación de resultados del operativo de seguridad implementado en la región de Apatzingán por fuerzas de seguridad locales y federales, se informó que, desde octubre de 2024, se han desactivado dos mil 601 artefactos explosivos en la zona.

