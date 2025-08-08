Sheinbaum responde sobre presunta orden de Trump para atacar a cárteles

Esta mañana, después de que el diario The New York Times afirmara que Donald Trump habría firmado una presunta orden ejecutiva para autorizar al Pentágono atacar a los cárteles de la droga que su administración ha considerado organizaciones terroristas, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esto solo es en su territorio y descartó que haya algún riesgo de que militares estadounidenses vayan a invadir territorio mexicano.

"No, no, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio", dijo.

"Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono, para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacia los cárteles mexicanos, ¿se ha informado sobre eso? ¿Tiene información?", se le preguntó en "La Mañanera del pueblo" de este viernes 8 de agosto.

"Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos", dijo la Mandataria Federal.

Claudia Sheinbaum señaló que fueron informados previamente de la firma de esta orden ejecutiva, pero donde se les aseguró que no tenía nada que ver en que participaran militares estadounidenses en este país.

"Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de EU que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que tiene más regulación tiene para agentes extranjeros sean de Estados Unidos o de otro país".

Sin riesgo de invasión a México

Al insistirle sobre el tema, la la Presidenta Sheinbaum señaló que hay cooperación, colaboración, pero afirmó que no ningún riesgo de que hay alguna invasión por parte de militares estadounidenses a territorio mexicano.

Indicó que cuando se ha planteado por parte del gobierno de Donald Trump el que haya participación de militares estadounidenses en territorio mexicanos siempre se ha rechazado.

"Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio" , reiteró.

