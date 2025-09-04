El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que por efectos del huracán “Lorena”, varios estados de la República Mexicana registrarán lluvias intensas este jueves 04 de septiembre.

Para hoy, el ciclón tropical “Lorena”, se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua ; así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en la costa oriental y occidental del sur de la península, y posible formación de trombas marinas en el golfo de California.

El frente núm. 1 prevalecerá estacionario sobre el noreste de México y la entrada de aire húmedo del golfo de México, ocasionarán fuertes rachas de viento y chubascos dispersos en dicha región.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato; y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Una circulación ciclónica en altura en el sureste y sur mexicano y el flujo de aire húmedo proveniente del mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y el sur de Veracruz; puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco; y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

El paso de la onda tropical núm. 30 y el aire húmedo del océano Pacífico sobre el sur y occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Jalisco; y puntuales fuertes en Michoacán y Colima.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de septiembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sur de Baja California y Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

