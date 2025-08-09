¿Quiénes fueron los heridos del tiroteo en Times Square, Nueva York?

Conocida por sus luces deslumbrantes y los miles de anuncios que adornan sus esquinas, Times Square es una de las avenidas más populares del mundo. Sin embargo, este sábado, la fama de esta icónica calle pasó a un segundo plano debido a un suceso lamentable.

En la madrugada de este sábado, una de las calles más conocidas a nivel mundial fue testigo de uno de los eventos más aterradores , dejando a varias personas heridas.

Según los informes, una disputa verbal entre un joven de 17 años y otro hombre desencadenó un tiroteo , lo que resultó en que varias personas fueran gravemente heridas.

De acuerdo con los reportes, tras una intensa pelea, el joven de 17 años comenzó a disparar, lo que ocasionó que al menos tres personas recibieran heridas de bala.

Las víctimas de este suceso fueron una joven de tan solo 18 años, un hombre de 19 y otro individuo de 65 años.

Tras el aviso a las autoridades, las víctimas fueron trasladadas rápidamente al hospital más cercano y, según los informes, se encuentran estables.

El supuesto implicado, menor de edad, fue capturado por oficiales y se recuperó el arma utilizada en el delito.

Hasta el momento, las víctimas no han presentado cargos, y las autoridades correspondientes siguen a la espera de más información y nuevas indicaciones para continuar con la investigación.

