SMN advierte lluvias con descargas eléctricas y granizo en gran parte del país esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado el Pronóstico Extendido a 96 horas, en el que advirtió sobre lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían provocar crecidas en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Para las próximas 24 horas, se prevén precipitaciones en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste del territorio, impulsadas por la circulación ciclónica en niveles medios y altos, el frente frío número 4 y diversos canales de baja presión. Estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán registrarán los mayores acumulados de lluvia.

En las siguientes 48 horas, el frente frío y una nueva onda tropical reforzarán la inestabilidad, ocasionando lluvias intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico y la península de Baja California, debido al desplazamiento del huracán Narda, que se mantendrá lejos del país.

El pronóstico de 72 a 96 horas anticipa que la onda tropical continuará avanzando lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con la vaguada monzónica y canales de baja presión. Esto favorecerá lluvias muy fuertes a intensas en estados del occidente, sur y sureste, como Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de chubascos en el centro y norte del país.

A pesar de las lluvias, persistirá un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en entidades como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Campeche. En contraste, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla durante las madrugadas.

SV