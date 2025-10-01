Lluvias copiosas o cerros pelados

La madrugada del lunes una tormenta intensa se abatió en el municipio de Tototlán, especialmente en la parte rural hacia el Norte de la cabecera municipal, cercano a la comunidad de Los Venados y en el cerro La Mesa, ubicado al costado izquierdo de la carretera Zapotlanejo-Tototlán. El resultado fue una severa inundación en la cabecera municipal que afectó a seis colonias e inundó al menos 460 viviendas.

Las inundaciones del lunes en Tototlán han dejado las más graves afectaciones a la población en lo que va del temporal en todo Jalisco. Más de dos mil personas se quedaron sin menaje en sus casas, daños materiales en cultivos, gallinas y otros animales en sus corrales, afectaciones a sus autos y a sus viviendas.

Entrevistado en Canal 44 el pasado lunes, a escasas horas de ocurrida la inundación, el presidente municipal de Tototlán, Abel Vázquez Villalpando, sostuvo que el problema fue causado por el “temporal muy atípico, muy lluvioso” de este año. Y más adelante abundó: “Estábamos haciendo un análisis y el temporal pasado había más de mil mililitros registrados en un temporal de lluvias y en este temporal ya rebasamos el doble. Hay mucha agua, hay escurrimientos, ya la tierra estaba saturada, todos los escurrimientos de las lluvias de Los Altos acá nos están llegando. Contra la naturaleza no se puede hacer nada. En la historia reciente de Tototlán no había habido una inundación (de esa magnitud), solo una grande en 2004”.

Hablé con familiares que viven en Tototlán y en efecto confirman que hubo una intensa tormenta la madrugada y mañana del lunes 29 de septiembre, y me cuentan que “hubo dos trombas y reventaron una presa que está entre Tototlán y Zapotlán (del Rey) y baja el agua de los cerros sobre la barranca a la que llaman la Caja del Agua”.

En efecto, el primer causante de la inundación de esta semana en Tototlán es la intensa lluvia que ha dejado este temporal, pero la otra condicionante no mencionada por el alcalde Abel Vázquez es que los agronegocios han alentado la deforestación en varios cerros y tierras del municipio.

Buena parte de las laderas de los cerros La Mesa y La Coronita se han ido deforestando aceleradamente para plantar agave por el boom que produjo la siembra de este monocultivo, en detrimento de otros cultivos tradicionales como el maíz y el frijol. No son solo las laderas de los cerros que se han deforestado, sino también las orillas de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo-Tototlán.

Como ha ocurrido en otros ciclos económicos, hace cinco años las empresas agaveras y tequileras incentivaron a los dueños de las tierras a rentarlas para permitir la siembra de agave. Entonces el kilo era pagado a 22 pesos el kilo, y ahora apenas se paga a un peso o 1.5 pesos. De hecho, este ciclo de intensificación del agronegocio lo empezó la siembra de chía, por la que se pagaban hasta 200 mil pesos por tonelada, pero que bajó en poco tiempo hasta 20 mil pesos la tonelada.

La búsqueda lucro en estos sembradíos valorizados en el mercado han provocado la deforestación en Los Altos Sur donde se ubica Tototlán. De tal modo, no es sólo que llegue una lluvia copiosa, sino los cerros pelados por el interés en los cultivos lucrativos lo que provocan consecuencias como la inundación del lunes en Tototlán.

De hecho, esto ya lo había advertido el alcalde de Tototlán en 2019, Sergio Quezada: “Estamos hoy aquí en La Cal, donde pasó un pequeño deslave, algo similar a lo de San Gabriel, un cerro que está deforestado completamente que no tiene zacate ni nada”, según una nota de Juan Carlos Salcido publicada en Canal 44 el 25 de junio de 2019. En esa misma nota se recoge el testimonio del director de Desarrollo Rural de Tototlán, Luis Castellanos, quien explicó más ampliamente. “Queremos ya el mes que entra comenzar con este trabajo porque la verdad sí se necesita en la comunidad porque lo que viene siendo la parte de los cerros, están muy deforestados y por eso con las tormentas torrenciales causan los deslaves que pueden causar problemas más graves enseguida”.

La advertencia de los servidores públicos de Tototlán en 2019 por la deforestación de sus cerros por cultivos del agronegocio se cumplió este lunes afectando a más de dos mil personas.

Insisto, no son solo lluvias copiosas, sino cerros pelados los que causan devastación ambiental y graves daños económicos y sociales a la población. Es la conocida externalización de costos del capitalismo, que busca lucrativas ganancias sin importar consecuencias.

rubenmartinmartin@gmail.com

