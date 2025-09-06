La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pospuso su visita a México, prevista para este mes, debido a problemas internos en su país. La mandataria ofreció la información durante una conferencia de prensa y aseguró que la visita será reprogramada, aunque aún no se ha definido una nueva fecha.Sheinbaum añadió que, en contraste, la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, continúa confirmada para finales de este mes, aunque los detalles exactos de la agenda aún se están ajustando. “Macron, tienen problemas ahí en Francia, entonces pospuso, nos avisaron que posponía la visita, pero en el caso del primer ministro de Canadá hasta ahora está confirmada. A finales de este mes todavía está por definirse las fechas, pero no ha cambiado la invitación”, dijo. La Presidenta explicó que, cuando se reagende la visita del mandatario francés, se tratarán temas económicos y comerciales, así como asuntos culturales de gran relevancia, entre ellos la restitución del Códice Borbónico. “No solamente son temas comerciales, económicos, se había planteado que vendría con algunos empresarios, sino también temas tan importantes y fundamentales para nosotros, como que regresen los códices”, señaló.La cancelación de la visita se da en un contexto de coordinación bilateral para promover la cooperación económica y cultural entre México y Francia. Las autoridades mexicanas esperan que, una vez resueltos los problemas internos en Francia, Macron pueda concretar su viaje y abordar los compromisos pendientes con México. CT