Cipriano Charrez reitera que no pedirá licencia ante posible desafuero

El diputado federal de Morena, Cipriano Charrez, involucrado en un accidente carretero en el que falleció un joven de 21 años, aseguró que está tranquilo después de la solicitud de desafuero que presentó ante la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por estos hechos.

En una breve entrevista en la Cámara de Diputados, Cipriano Charrez se mantiene en sus dichos que no venía manejando su camioneta el día del accidente y adelantó que no tiene por qué pedir licencia si él no ha cometido ningún delito.



"A ver si yo no he cometido ningún delito no tengo por qué pedir licencia, no tengo porque hacerlo y seguiré viniendo a las sesiones, yo tengo un trabajo legislativo, ya presenté dos iniciativas, un punto de acuerdo y le vamos a dar seguimiento", explicó.

Agregó que no tiene ningún temor porque no ha cometido ningún delito y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo está haciendo su trabajo y está cerrando la carpeta de investigación.

"Por qué vamos a tener algún temor si no hemos cometido ningún delito, y además está revisando la carpeta de investigación, la Procuraduría no ha cerrado la carpeta y entonces por qué vamos a tener temor", agregó.

JM