El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo a su homóloga Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King , quien fue reportado desaparecido junto con otro artista colombiano durante una gira en México.

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió el mandatario en X.

Petro agregó que ambos artistas "desaparecieron después de su concierto en Sonora" y sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso.

"Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", afirmó Petro.

