Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC), informó en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, asesinado este domingo, no había solicitado protección al gobierno federal.

También reveló que había acudido solo, sin escoltas, a una reunión en específico a la comunidad de Petaquillas, sin detallar con quién o quiénes por la secrecía de las investigaciones.

"Lo que sabemos es que obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación, pero el alcalde acude, iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo, el sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión especifica. No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se realiza le hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde", dijo.

Ante lo anterior, un reportero cuestionó: "Se habla que no iba con guardia de la Guardia Nacional, ¿es cierto?".

A lo que García Harfuch respondió: "Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado", contestó.

"¿Se dice que el gobierno no se lo quiso proporcionar?", le insistió el reportero.

"No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes. a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces otras instituciones. En este caso de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad", contestó el secretario de Seguridad.

García Harfuch señaló que al día de hoy, las investigaciones por este asesinato las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, pero que el gobierno federal está apoyando en lo que se requiera para esclarecer el caso y detener a los responsables.

"Hemos estado en contacto permanente con la gobernadora (Evelyn Salgado). Hemos estado apoyando en las investigaciones requeridas y vamos a continuar trabajando para esclarecer este caso y detener a los responsables", dijo.

Añadió, que este lunes recibieron cuatro solicitudes de protección para alcaldes de Guerrero y Guanajuato, sin dar más detalles.

