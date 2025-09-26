Caso Paloma Nicole: ¿Enfrentará la madre cargos? Fiscal de Durango responde

En un video compartido por el Gobierno de Durango, la Fiscal General del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, declaró que se aplicará la ley conforme a derecho y se hará justicia como corresponda en el caso la menor de edad, Paloma Nicole.

Tras el fallecimiento de Paloma Nicole, de 14 años, originaria de Durango, al ser sometida a un procedimiento de cirugía plástica, la Fiscal enfatizó que es importante realizar el dictamen patológico para determinar de manera definitiva la causa de muerte y así asentar el certificado correspondiente.

Posible omisión por parte de la madre de Paloma Nicole

La fiscal dio a conocer que también se está investigando una posible omisión de cuidados por parte de la madre, “constituiría un tipo penal contemplado en nuestro código, referente a poner en posiciones riesgosas a una menor de edad que está bajo su custodia”, enfatizo.

Por otro lado, apuntó que, una vez que se tengan todos los elementos necesarios, se procederá conforme a derecho el caso de la menor.

“Exijo que se investigue a todos los responsables”

En redes sociales, el padre de Paloma Nicole desmintió que la muerte de su hija se tratara de una “enfermedad”, como falsamente se asentó en su certificado de defunción.

Asimismo, exhortó a que se investigue el caso del fallecimiento de la niña. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, denunció en redes sociales el padre de la menor.

