"Caso Gordillo habla mal de autoridades", señala Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como próximo secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el caso de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, acusada de "lavado" de dinero y delincuencia organizada, habla mal de las autoridades, ya que no pudieron probar las acusaciones en su contra.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para "Despierta", el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que no ha visto a la ex lideresa pero que sigue manteniendo una buena relación con ella.

Descartó que Gordillo Morales vaya a incorporarse al próximo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard también fue cuestionado sobre la relación entre Andrés Manuel López Obrador, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Detalló que las llamadas telefónicas que han tenido son “diálogos muy directos” y cada uno tiene su propio modelo de comunicación.

Sobre el TLCAN, el próximo canciller consideró que el proceso avanza, dijo que respaldan la posición que México ha venido guardando, "sobre todo en cláusulas difíciles como la Sunset y creo que está funcionando bien la negociación en esos términos".

Al ser cuestionado sobre si este mes saldrá la negociación del TLCAN, dijo que no está "en condiciones de decir que este mes lo vamos a tener, pero sí estamos avanzando en una posición compacta desde el punto de vista de los intereses de México".

GC