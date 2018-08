Elba Esther está libre; niegan nexo con AMLO

Por pruebas insuficientes, Elba Esther Gordillo quedó en libertad la noche del martes. Aunque no concedió entrevistas, será el día en que arrancará el ciclo escolar 2018-2019, el próximo 20 de agosto, cuando la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) salga a pronunciarse tras más de cinco años en la cárcel y prisión domiciliaria, confirmó su abogado Marco Antonio del Toro.

El 26 de febrero de 2013, Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca. El entonces procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado una denuncia formal y la acusó de una operación irregular por dos mil 600 millones de pesos en dos cuentas bancarias del SNTE. Se le atribuyeron los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

La libertad de “la maestra” causó revuelo en las redes sociales, pues Andrés Manuel López Obrador recibió ayer la constancia de Presidente electo. El PAN y PRD lanzaron sus críticas: “Podría ser el inicio de la amnistía que prometió López Obrador (para los delincuentes)”, remarcó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, mientras el vicecoordinador perredista en la Cámara, Jesús Zambrano Grijalva, vio como una mala señal la libertad de Elba Esther, en el momento en que se realizan los foros de pacificación del equipo de transición del próximo Presidente. Sin embargo, Olga Sánchez Cordero, designada como próxima secretaria de Gobernación, respondió que no hay relación alguna. “Siempre he dicho que las resoluciones de los tiempos del Tribunal no son tiempos políticos. Lo que sí puedo decir es que, en lo personal, detecté varias situaciones en donde no estaba muy armada y muy fortalecida la acusación (contra Elba Esther)”.

Pero hay señalamientos de que la prisión domiciliaria no impidió que Gordillo operara desde su departamento en Polanco para la elección presidencial de 2018. Antes, su influencia se notó en las elecciones para la gubernatura del Estado de México de 2017, en la cual Delfina Gómez, la candidata de Morena, fue respaldada por Fernando González y Rafael Ochoa. Desde entonces, la actividad de “la maestra” fue tan intensa, que en febrero de 2018, la PGR denunció que Elba Esther convirtió su prisión domiciliaria en una “oficina de despacho”, por lo que un juez le prohibió establecer comunicación telefónica y electrónica con personas no autorizadas judicialmente.

La operación continuó a través de las Redes Sociales Progresistas (a favor de López Obrador) y tres personajes “clave”: su nieto consentido (René Fujiwara Montelongo, hijo de Maricruz Montelongo), su yerno (Fernando González) y su mano derecha, Rafael Ochoa.

Por pruebas insuficientes, Tribunal Unitario en Materia Penal la deja en libertad, tras más de cinco años en prisión. EFE/M. Guzmán

La PGR respeta la absolución de Elba Esther, pero no la comparte

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que respeta la resolución del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, que absuelve de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. Sin embargo, subrayó mediante un comunicado que “no la comparte”.

La dependencia aseguró que el Ministerio Público de la Federación actuó en todo momento con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que orientan su actuación, y sobre todo en absoluto respeto a los derechos humanos.

La PGR acentuó que siempre interviene conforme a derecho cuando se presenta un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión.

Gordillo Morales fue detenida en 2013 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, recordó que Elba Esther era su amiga; sin embargo, contestó que no dará declaraciones hasta conocer los detalles de la resolución.

Al término de la presentación del Protocolo de inspección en materia de seguridad e higiene para restaurantes y hoteles, el funcionario indicó que lo único que conoce del caso es lo que anunció la noche de este martes el abogado de la ex representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). “Cuando ‘la maestra’ fue detenida hace ya cinco años, compañeros de ustedes (de la prensa) me hicieron una pregunta parecida, me pidieron mi opinión, y dije que ella había sido mi amiga y yo esperaba que fuera mi amiga y lo siguiera siendo. No podría decir algo más que eso que dije entonces”.

Una vez que conozca las precisiones con respecto a la resolución, insistió, emitirá algún comentario o declaración: “No tenemos elementos para conocer en qué términos resolvieron los jueces, yo no quisiera comentar nada y cuando los tengamos ya nos veremos y lo platicamos”.

Se lo merecía: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, consideró que la decisión de liberar a Elba Esther Gordillo fue acertada. Incluso, “se lo merecía”.

Entrevistada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde asistió a la sesión solemne donde López Obrador fue declarado Presidente electo, la ministra en retiro apuntó que los tiempos jurídicos no son necesariamente como los tiempos políticos.

También acentuó su total respaldo a la decisión del Tribunal unitario en materia penal que liberó a Gordillo, acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“Yo respaldo la decisión del Tribunal totalmente, tengo plena confianza del Poder Judicial de la Federación, creo que hizo bien su trabajo y creo que sí se merecía esta liberación”.

Sánchez Cordero recordó que cuando ella fue ministra se trató que el caso lo atrajera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que tuvo la oportunidad de ver dicho expediente, el cual consideró endeble.

Sobre el mismo caso, pero en entrevista por separado, el senador electo de Morena, Ricardo Monreal, opinó que se trata de una “mala casualidad” la liberación de Elba Esther con la entrega de constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador.

El próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado dijo que será una decisión de los maestros si eventualmente la maestra retoma las riendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “vamos a respetar a los maestros”.

El vicecoordinador senatorial de los partidos del Trabajo y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luis Humberto Fernández Fuentes, respondió que la absolución de los cargos contra Elba Esther es un hecho de que “las instituciones están funcionando”.

Afirmó que tuvo lugar “un proceso jurídico que llevó todas las etapas, todos los pasos, y hoy tiene un desenlace, el que señala el Poder Judicial que la exime. Es la realidad jurídica y la verdad jurídica. Es el final de un proceso”.

Entrevistado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señaló: “no podemos obviar el hecho de que la Reforma Educativa, que se dijo que no era punitiva, su primer acto público fue la persecución y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo”.

Podría ser el inicio de la amnistía: Cortés

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que la liberación de Elba Esther Gordillo podría ser el inicio de la amnistía que prometió Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que si bien el PAN y sus integrantes son respetuosos de las decisiones de las instituciones, llama la atención que justo el día que le entregan a López Obrador la constancia de mayoría como Presidente electo, sea cuando se le absuelva a la ex líder magisterial de todos los cargos.

“Respetamos la resolución del Poder Judicial, pero llama la atención que sea el día en que el Tribunal Electoral dará por válida la elección presidencial. No es nada que no supiéramos que iba a ocurrir, sólo es una coincidencia curiosa. Puede ser el inicio de la amnistía de la Andrés Manuel habló”.

Por su parte, el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, vio como una mala señal que en vísperas de la liberación de Elba Esther Gordillo, Andrés Manuel López Obrador haya hablado en los foros de pacificación sobre el perdón.

“Ese proceso de pedir perdón, de tanto mencionar amnistía, era para justificar a un personaje que tanto daño le hizo a la educación pública y al magisterio”, sostuvo el también exdirigente nacional del PRD.

Calificó como “un hecho preocupante” la coincidencia entre la entrega de constancia como Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador y la liberación de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Ahora no vaya a ser que estemos ante el inicio de un camino en el que se empiece a perdonar a los corruptos y que se empiece a amnistiar a gente como Javier Duarte… o que vayan a decir que Roberto Borge es una persona honorable y decente”.

Acompañado por la diputada Cristina Gaytán Hernández y por la senadora Angélica de la Peña, durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, advirtió que desde el PRD “no permitirán borrón y cuenta nueva” cuando las víctimas piden “ni perdón ni olvido”.

Calderón, “la maestra” y López Obrador…

Antes de que la familia y los principales colaboradores de Elba Esther operaran a favor de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2018, “la maestra” y el hoy Presidente electo protagonizaron un enfrentamiento en las elecciones presidenciales de 2006, cuando la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) operó a favor de Felipe Calderón Hinojosa.

Después del 2 de julio de 2006, cuando Calderón ganó la elección por un margen muy reducido, López Obrador declaró que Elba Esther había buscado pactar con él. “Quería la cacique sindical, Elba Esther Gordillo, llegar a un acuerdo conmigo y le dije no, porque queremos llegar, pero con nuestra integridad y con nuestros principios, no dejando trozos de dignidad en el camino. Si hubiera aceptado ese encuentro con Elba Esther, no podría estar hablando con ustedes aquí en Nicolás Romero”, declaró López Obrador en enero de 2011, en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero.

Al término de un mitin en Culiacán, Sinaloa, en marzo de ese mismo año, López Obrador especuló que Gordillo ayudó a fraguar el presunto fraude electoral de 2006 y consideró que “la maestra” formaba parte de la “mafia del poder”.

Sin embargo, Elba Esther declaró en julio de 2011 al diario español “El País”: “(López Obrador) miente. El señor perdió. No hay más. Lo único que puedo decir es que miente. Si el señor tiene pruebas, que las presente”.

En mayo de 2017, en plena campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, Andrés Manuel contestó en una entrevista radiofónica: “No tengo alianza con Elba Esther Gordillo, no sigan calumniando”. Esto luego de que Fernando González y Rafael Ochoa mostraron su apoyo a la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez.

En esta foto, tomada en su departamento de Polanco horas antes del anuncio de su absolución por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, Gordillo —sonriente y rejuvenecida— está acompañada de su familiar Luis Morales.

Después, Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no haría “leña del árbol caído” de Gordillo: “Elba Esther está en la cárcel y no estoy acostumbrado a hacer leña del árbol caído, pero también subrayo, sin transparencia, sin hablar con la verdad y sin democracia no habrá futuro para el país”.

En esa ocasión, López Obrador mencionó que era “indispensable que Elba Esther Gordillo informe sobre su participación en el fraude electoral en el 2006 para imponer a Felipe Calderón causando un enorme daño al pueblo y a la Nación”.

El 26 de diciembre de 2017, López Obrador se deslindó de la ex presidenta del SNTE al señalar que estaba retirada y en una situación delicada.

En 2018, el apoyo de la familia de Gordillo se hizo evidente, pues Fernando González, su yerno; René Fujiwara, su nieto, y Rafael Ochoa, su mano derecha, se sumaron abiertamente a la campaña de Andrés Manuel.

El 22 de enero, René Fujiwara anunció que apoyaría el proyecto de López Obrador como candidato a la Presidencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL el 17 de julio, Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública, declaró: “El apoyo fue individual, de dos, René Fujiwara y Fernando González, no veo de qué manera le vaya a beneficiar a nadie más que al país que se hayan sumado tantas expresiones alrededor de Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún pacto, ninguna consideración alrededor de su participación. Quedó clarísimo desde el primer día que lo hacían como personas, ciudadanos e individuos que habían seleccionado una ruta”.

Su cercanía con Carlos Salinas de Gortari le dio peso en el PRI. Llegó hasta la secretaría general del tricolor. SUN/Archivo

De la pobreza a la opulencia

Elba Esther Gordillo Morales inició su carrera política en 1970 en el Estado de México cuando se convirtió en delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, 20 años después asumía el poder dentro de la gremial, que no soltó durante 24 años cuando; siendo considerada la mujer más poderosa del país, fue encarcelada.

Ambiciosa y determinada, la maestra salió de un ambiente de privaciones en que nació en el municipio de Comitán, Chiapas. Desde niña, su facilidad para expresarse le agenció varios triunfos en concursos infantiles de oratoria.

Salió hacia la Ciudad de México con su hermana y su madre, quien se había enrolado como maestra rural para sostener a su familia. Llegaron a Ciudad Nezahualcóyotl cuando la joven Elba Esther acababa de terminar sus estudios de maestra normalista y su vida empezó a cambiar.

En 1970 conoce a Carlos Jonguitud Barrios, líder nacional del SNTE y quien se convertiría en su mentor; ingresó al SNTE y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tres años después, con el apoyo de su mentor, fue nombrada delegada sindical del SNTE en Ciudad Nezahuálcoyotl.

Se convirtió en secretaria general de la Sección 36 en el Valle de México y ascendió en la escala política hasta que en abril de 1989 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari la nombró secretaria general por el XVI Consejo nacional extraordinario del SNTE. “La maestra” fue apoyada por Salinas, en lo que se considera una traición a Carlos Jonguitud Barrios, quien fuera su “padrino político”.

Como líder del SNTE, participó en uno de los acuerdos más importantes en el tema educativo, la que fue considerada una de las “grandes reformas” al sistema: el acuerdo para la descentralización educativa entre la autoridad y el Sindicato en 1992.

A partir de este acuerdo, se transfirieron a los Estados las plazas federales y la administración de la nómina magisterial. Dado que los gobiernos estatales eran los “patrones”, se estableció una doble negociación del contrato colectivo de trabajo.

Como priista fue secretaria general de la CNOP, diputada federal y secretaria general del partido.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, varios cercanos lograron estar en puestos importantes dentro del Gobierno federal: su yerno fue nombrado subsecretario de Educación Básica en la SEP; Miguel Ángel Yunes encabezó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Roberto Campa, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Francisco Yáñez, en la Lotería Nacional.

A lo largo de su carrera en el sindicato, se reeligió varias veces como líder de la gremial; hasta antes de ser encarcelada, fue reelegida en tres ocasiones: 2004, 2007 y 2012.

El 26 de febrero de 2013, fue arrestada por la Procuraduría General de la República, acusada de “lavado” de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal por recursos que podrían ascender a dos mil millones de pesos.

Abril de 1989. En ese año comenzó el legado de Elba Esther Gordillo en el SNTE. Como líder magisterial duró 24 años. Carlos Jonguitud Barrios fue su mentor. SUN/Archivo

La amante... de productos lujosos

Las marcas Chanel, Hermés, Prada y John Hardy son sólo algunas de las exclusivas firmas que están en el guardarropa de Elba Esther Gordillo.

Pese a que ella nunca se colocó como una creadora de tendencias y menos una modelo a seguir, Elba Esther es una amante de los productos de lujo, pues en toda ocasión lució los últimos lanzamientos que, incluso, para obtenerlos, era necesario estar en una lista de espera para que pudiera tenerlos en sus manos, como los bolsos Birkin.

Pese a ello, Elba Esther Gordillo siempre lució prendas y accesorios costosos. Burberry es otra de sus marcas favoritas y con todas sus posibilidades económicas, su estilo era característico en los eventos públicos: saco y falda o pantalón eran parte de sus días importantes, además de gafas de Sol y un buen bolso.

Una de sus tiendas favoritas para visitar era la exclusiva Neiman Marcus, ubicada en Fashion Valley, en San Diego, California, en la que se exhiben joyería y accesorios de sellos como Bernardaud, Royal Crown Derby y Anna Weatherley. “Su gusto por los bolsos que acostumbraba comprar no sólo era por modelo, sino por monto; es decir, la maestra pagaba una cifra específica y la tienda en cuestión debía enviar tantas bolsas como se pudieran comprar con ella”, reportó EL UNIVERSAL el 27 de febrero de 2013, a un día de su arresto.

Neiman Marcus

De acuerdo con versiones periodísticas, “la maestra” en sus tiempos de esplendor utilizaba vestuarios cuyo costo rondaba los 15 mil dólares por atuendo.

También gastó tres millones de dólares entre los años 2009 y 2012 en la adquisición de marcas de lujo en la tienda Neiman Marcus, de San Diego, California.

Sus mansiones

A lo largo de su carrera como dirigente nacional del SNTE, una de las características que distinguió a “la maestra” fue su afición por el lujo. Después de su arresto, se le descubrieron al menos ocho propiedades en la Ciudad de México y otras en Estados Unidos; botes de lujo, motos acuáticas en California y colecciones de bolsas de las marcas Birkin, Kelly y Hermes, aunque también usaba marcas “más económicas” como Prada, de 30 mil pesos, y Louis Vuitton, de 60 mil pesos, según reportó EL UNIVERSAL; para vestir, prefería Chanel, pero también usaba Prada, Gucci y Louis Vuitton.

Gordillo apoyó a Felipe Calderón. Hay versiones de que esa “traición” le costó la cárcel, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia. SUN/Archivo

LAS FRASES TRAS LA REFORMA EDUCATIVA

“Como guerrera murió”

A lo largo de su carrera, pero principalmente antes de su encarcelamiento, la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue conocida por su capacidad de oratoria y por sus declaraciones polémicas.

Después de la elección de 2012, Elba Esther protagonizó un enfrentamiento público con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, desde que él fue Presidente electo hasta que anunció la reforma educativa y el elemento más polémico de la misma: la evaluación de desempeño, que tenía el objetivo de determinar la permanencia o no de los profesores en sus empleos.

Las siguientes son las 10 frases con las que Elba Esther Gordillo se opuso a la reforma, la más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací. Quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace una guerrera; como guerrera murió’”.

“Si hay algún delito o algo qué cuestionarme, aquí estoy. Si soy la que estorba hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no, definitivamente no, y los únicos que van a decir si me voy o me quedo son los del Consejo y el SNTE”.

“Nunca he pensado ser secretaria de Educación ni sirvienta de nadie, más que del SNTE. Aquí no caben los líderes morales, menos los vitalicios”.

“No estamos en venta, estamos en pie de lucha por las demandas del magisterio. No permitiremos que se lesione en lo más mínimo la dignidad de ningún maestro”.

“La evaluación no puede ser lo que nos permita o no permanecer en el servicio. No puede ser determinante porque el maestro no es el único responsable del proceso educativo”.

“Sí a la calidad de la educación, sí a la excelencia, sí a la educación laica, popular, gratuita y nacional, pero no a la privatización de la educación”.

“No podemos permitir la amenaza, la coerción. A los maestros no se les amenaza, a los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores, se les estimula”.

“Yo, Elba Esther, asumo la responsabilidad de decir que no (a la reforma), porque ese es mi papel”.

