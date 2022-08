Caso Ayotzinapa: Exigen encarcelar a Enrique Peña Nieto

Normalistas de Ayotzinapa exigieron que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea detenido y encarcelado por su responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014, en Iguala. También exigieron que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sea extraditado a México para que enfrente los procesos en su contra.

Demandaron que no se proteja a Peña Nieto, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, dijo que el ex mandatario no tiene un seguimiento judicial por los hechos.

Los estudiantes pidieron al gobierno que no vaya a inventar otra verdad histórica, como lo hizo Jesús Murillo Karam.

Los normalistas afirmaron que mantienen viva la esperanza de hallar con vida a sus compañeros y dijeron que, hasta no tener pruebas contundentes sobre los restos de sus compañeros, continuarán con la exigencia de hallarlos con vida. “En el informe se hicieron notorias las 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero, donde se hallaron más de mil restos óseos, que sin ninguna declaración ni material genético suficiente no nos garantiza que sean de nuestros compañeros. Teníamos un infiltrado que daba información al Ejército e iba en primer año”, dijo uno de los líderes.