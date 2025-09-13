Accidente en carretera Mérida-Campeche deja 15 muertos

Quince personas perdieron la vida en un accidente de gran magnitud registrado en la carretera Mérida-Campeche, tras la colisión entre un vehículo colectivo, un tráiler y un automóvil particular.

El siniestro se produjo cerca del municipio de Kopomá, cuando una van de transporte que trasladaba a trabajadores de la construcción chocó contra un tráiler que llevaba logotipos de una cervecería.

La fuerza del impacto provocó la muerte inmediata de los 15 ocupantes de la van.

Los cuerpos quedaron esparcidos sobre la carretera, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos carriles para atender la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Automovilistas que circulaban por la zona avisaron a los servicios de emergencia y brindaron apoyo hasta la llegada de los cuerpos de emergencia y paramédicos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) acordonaron el área para las labores de investigación del accidente.

#TomePrecauciones en #Yucatán se registra cierre total de circulación con dirección a Campeche por #Accidentevial cerca del km 127+000 de la carretera Mérida-Campeche, atienda indicación vial. pic.twitter.com/3i34BFge2u — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 14, 2025

El Ministerio Público levantó los cuerpos y los trasladó al Servicio Médico Forense, en espera de su identificación.

Esta noche, las autoridades no habían confirmado las causas del accidente ni la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

El accidente generó impacto en pobladores de la región y entre familiares de las víctimas, quienes acudieron a hospitales y dependencias para solicitar información de varios heridos.

