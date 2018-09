Carmen Aristegui tendrá programa en Grupo Radio Centro

La periodista Carmen Aristegui tendrá un nuevo espacio informativo en Grupo Radio Centro.

El programa se transmitirá de 07:00 a 10:00 horas de lunes a viernes por la frecuencia 97.7 FM, a partir del 17 de octubre.

" El periodismo de Carmen Aristegui y la fuerza de audiencia de Grupo Radio Centro hacen que este noticiario esté destinado a convertirse rápidamente en el espacio informativo más escuchado de la República Mexicana", indicó el consorcio radiofónico a través de un comunicado.

"Carmen Aristegui es una referencia diaria con enorme credibilidad e influencia en la opinión pública mexicana", agregó tras darle la bienvenida a Grupo Radio Centro.

En la conferencia de prensa no se especificó a través de cuál frecuencia se podrá escuchar a Aristegui en Guadalajara, pero en la ciudad Grupo Radio Centro opera cuatro estaciones: Planeta (94.7 FM), La Z (107.5 FM), La Popular (1120 AM) y Canal 14-10 (14010 AM).

SC